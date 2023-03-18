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Kozan'da 10 dilenciye para cezası verildi

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Kozan'da 10 dilenciye para cezası verildi

Kozan ilçesinde dilencilik yaptıkları belirlenen 10 kişi yakalandı.

Kozan ilçesinde dilencilik yaptıkları belirlenen 10 kişi yakalandı.

Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Saimbeyli ve Göçyolu caddelerinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Çalışmalar kapsamında yakalanan 10 dilenciye, Kabahatler Kanunu kapsamında 617'şer lira idari para cezası uygulandı.

Üzerlerinde bulunan paralara el konulan 10 dilenci, işlemlerinin ardından ilçe dışına çıkarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Zabıta Müdürlüğü Kozan Belediyesi Kozan Güncel Haberler

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