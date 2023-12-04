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Kozan Belediyesi ve izci öğrenciler nilüfer çiçeği alanında temizlik yaptı

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Kozan Belediyesi ve izci öğrenciler, Kozan ilçesinde bulunan endemik bitki nilüfer çiçeği alanında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik sonucunda bir kamyonet dolusu çöp toplandı.

Kozan Belediyesi, izci öğrencilerle birlikte bir kamyonet çöp topladı

İzci öğrenciler, endemik bitki nilüfer çiçeğinin bulunduğu alanda temizlik yaptı

ADANA – Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Belediyesi ve izci öğrenciler, endemik bitki nilüfer çiçeğinin bulunduğu alanda temizlik çalışması yaptı. Temizlik sonrası bir kamyonet dolusu çöp toplandı.

Alapınar Mahallesi'nde bölgede endemik bitki olan nilüfer çiçeklerinin bulunduğu sazlık ve çevresi Kozan Belediyesi ve Kozan İzcilik Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik ile temizlendi. Etkinliğe katılanlar bir kamyonet çöp toplarken öğrenciler ise çevreyi kirletenleri duyarlı olmaya davet etti.

Öğrencilerden Ahmet Akif Soylu, çevre temizliğinin çok önemli olduğunu kaydederek, "Biz izciler olarak çevre temizliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Kirletilmiş alandaki kağıtlar, plastikler suyun içindeki canlıları tehlikeye atıyor" dedi.

Öğrencilerden İrşat Şahbaz ise çevreyi kirletenlere öfkelendiğini ifade ederek, "İnsanlar çevreyi çok kirletmişler. Bu konuda insanlarımız bilinçlendirilmeli. Atılan atıklar yüzyıllarca doğada kalıyor ve buradaki tüm canlılara zarar veriyor. Bulduklarıma çok sinirlendim ve üzüldüm" diye konuştu.

Kozan İzcilik Kulübü Başkanı Mustafa İsa Sönmez de Kozan Belediyesi temizlik ekipleri ile birlikte sahada detaylı bir temizlik çalışması yaptıklarını kaydederek, "Alapınar bölgesinde nilüfer çiçeklerinin bulunduğu alanları temizliyoruz. Çocuklarımız o temiz dünyalarında gördüklerine çok şaşırdı. Ricamız bundan sonrada insanlarımızın bu bölgeyi korumasıdır" dedi.

"Bölgedeki canlı çeşitliliği korunmalı"

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez de bölgenin endemik bitki ve kuş türleri ile korunması gereken bir alan olduğunu ifade ederek, "İzcilerimiz ile birlikte sahada temizlik çalışmasını yaptık. Bu sazlık bölge ve nilüfer çiçekleri bölgemizde endemik türler. Sadece bunlar değil bu bölgede bulunan kuş çeşitliliği ve su canlıları da büyük bir önem ile korunması gerekiyor. Kozan Belediye Başkanımız Kazım Özgan'ın destekleri ile bu bölgede temizlik ve çevre korunması için anlamlı bir çalışma oldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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