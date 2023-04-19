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Kozan Belediyesi iftar programı düzenledi

Kozan Belediyesi iftar programı düzenledi

Güncel Haberler

Adana'nın Kozan ilçesinde belediye tarafından iftar programı düzenlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde belediye tarafından iftar programı düzenlendi.

Karacaoğlan Mahallesindeki kapalı semt pazarında düzenlenen iftar programında konuşan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, katılan herkese teşekkür ederek, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek istedi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.

İftara, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti Milletvekili adayları, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, il ve ilçe teşkilatı üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Seçim Sonuçları

Adana Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

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