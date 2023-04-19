Kozan Belediyesi iftar programı düzenledi
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Adana'nın Kozan ilçesinde belediye tarafından iftar programı düzenlendi.
Adana'nın Kozan ilçesinde belediye tarafından iftar programı düzenlendi.
Karacaoğlan Mahallesindeki kapalı semt pazarında düzenlenen iftar programında konuşan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, katılan herkese teşekkür ederek, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek istedi.
Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.
İftara, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti Milletvekili adayları, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, il ve ilçe teşkilatı üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel