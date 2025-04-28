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Koyununa Şiddet Uygulayan Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Koyununa Şiddet Uygulayan Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal medyada paylaşılan koyununa şiddet uygulayan kişinin jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde koyununa şiddet uyguladığı görüntü sosyal medyada paylaşılan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, koyunun kafasına tekme atan ve boynuna bağladığı urganla vuran kişinin görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Ekipler, kendisine ait koyuna şiddet uygulayan kişinin Payallar Mahallesi'nde ikamet eden H.Ç. (55) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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