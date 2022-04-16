KOYUNLARI OTLATIRKEN KAYALIKTAN DÜŞEN BERAT, 18 SAAT SONRA KURTARILDI - Haberler

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KOYUNLARI OTLATIRKEN KAYALIKTAN DÜŞEN BERAT, 18 SAAT SONRA KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, koyunlarını otlatmak için dağlık araziye çıkan çoban Berat Çayır (17) dengesini kaybederek düştüğü kayalıklardan 18 saat sonra kurtarıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, koyunlarını otlatmak için dağlık araziye çıkan çoban Berat Çayır (17) dengesini kaybederek düştüğü kayalıklardan 18 saat sonra kurtarıldı. Çayır'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı Bağçatağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 15 Nisan günü koyunlarını otlattıktan sonra akşam saatlerinde evine dönmek için yola çıkan çoban Berat Çayır'dan haber alamayan yakınları, durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine Jandarma, AKUT ve itfaiye ekipleri Çayır'ı aramaya başladı. Yaklaşık 40 kişilik ekiple 18 saat boyunca aranan Çayır, bir uçurumun dibinde bulundu. Jandarma ekiplerinin çıkarttığı genç 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KOYUNLARI OTLATIRKEN KAYALIKTAN DÜŞEN BERAT, 18 SAAT SONRA KURTARILDI

KOYUNLARI OTLATIRKEN KAYALIKTAN DÜŞEN BERAT, 18 SAAT SONRA KURTARILDI

KOYUNLARI OTLATIRKEN KAYALIKTAN DÜŞEN BERAT, 18 SAAT SONRA KURTARILDI

KOYUNLARI OTLATIRKEN KAYALIKTAN DÜŞEN BERAT, 18 SAAT SONRA KURTARILDI

KOYUNLARI OTLATIRKEN KAYALIKTAN DÜŞEN BERAT, 18 SAAT SONRA KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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