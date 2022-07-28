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Koyunları kurt saldırısında telef olan kadını Nallıhan Belediyesi sevindirdi

Koyunları kurt saldırısında telef olan kadını Nallıhan Belediyesi sevindirdi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde koyunları kurt saldırısı sonucu telef olan Fatma Tetik'e, Nallıhan Belediyesince 3 koyun hediye edildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde koyunları kurt saldırısı sonucu telef olan Fatma Tetik'e, Nallıhan Belediyesince 3 koyun hediye edildi.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Emremsultan köyünde Tetik'i ziyaret etti.

Öntaş, belediye olarak hiçbir vatandaşı yalnız bırakmayacaklarını belirterek, "Bizim en büyük motivasyon kaynağımız; her zaman için vatandaşlarımızın yüzlerinde tebessüm bırakabilmektir. Geçtiğimiz aylarda kurtların saldırısı sonucu hayvanları telef olan hemşehrimiz Fatma Tetik'in yaralarını sarmak adına telef olan koyunlarının yerine 3 koyun hediye ettik. Tüm vatandaşlarımızın ellerinden tutmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla üreticinin en büyük destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

AA / Taner Demir - Güncel

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