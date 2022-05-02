'Koyunlar' suç örgütüne operasyonda 19 tutuklama

DİYARBAKIR'da, haksız kazanç elde etmek amacıyla kasten adam öldürme, yağma, tefecilik, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işleyen 'Koyunlar' isimli silahlı suç örgütüne 300 polisin katılımıyla hava destekli düzenlenen operasyonda gözaltına 35 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 6 ay süren çalışmada, iş adamı kimliğine bürünerek galericilik, arazi, ihale ve inşaat işleri gibi sektörlerde etkili olan ancak haksız kazanç elde etmek amacıyla kasten öldürme, yağma, tefecilik, rüşvet, 6136 Sayılı Kanuna Muhalafet, ihaleye fesat karıştırma, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işleyen 'Koyunlar' isimli silahlı suç örgütü deşifre edildi. Tespit edilen suç örgütü lideri ve şüphelilerin adreslerine 300 polisin katılımıyla 28 Nisan'da hava destekli operasyon yapıldı. Operasyonda suç örgüt lideri C.K. kaçmaya çalışırken polis helikopterinden tarlada tespit edildi. C.K., ekiplerin yönlendirilmesiyle çamura batmış şekilde yakalandı. Örgütün yöneticilerinden biri ise operasyon sırasında evde halının içinde sarılı halde bulundu.