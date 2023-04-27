Köyüne giden genç adam yolda karşılaştığı ayıyı böyle görüntüledi Yavru boz ayı otomobile bir süre eşlik ettikten sonra koşarak gözden kayboldu Erzurum'un Uzundere İlçesinde köyüne giden genç adam yolda karşılaştığı ayıyı cep telefonu ile görüntüledi.

Köyüne giden genç adam yolda karşılaştığı ayıyı böyle görüntüledi

Yavru boz ayı otomobile bir süre eşlik ettikten sonra koşarak gözden kayboldu

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere İlçesinde köyüne giden genç adam yolda karşılaştığı ayıyı cep telefonu ile görüntüledi. Bir süre otomobilin önünde koşan ayı daha sonra yamaçtan aşağıya koşarak uzaklaştı.

Edinilen bilgiye göre, Uzundere ilçesinde esnaf olan Ufuk Bilgiç, ilçeye 10 km uzaktaki köyüne gitmek üzere yola çıktı. Köy yolunda boz ayı yavrusuna denk geldi. Aracın önünde uzun süre koşan ayı karanlıkta gözden kayboldu.

Ayıyı gören Bilgiç hemen yavaşladı ve cep telefonu kamerası ile bu anları kaydetti. Ufuk Bilgiç, "Dün gece 12.30 sıralarında. Petrolden çıktım. Yolun ortasında ayının oturduğunu gördüm. Fark edince bir süre otomobilin önünde koştu. Bende telefonumu çıkararak görüntü aldım" dedi.