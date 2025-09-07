Koyun Sürüsüne Çarpan Otomobilden 14 Kaçak Göçmen Çıktı

HATAY'da koyun sürüsüne çarpıp, su kanalına düşen otomobilden 14 kaçak göçmen çıkarken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Madenboyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 DG 416 plakalı otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarpıp, su kanalına düştü. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredekiler, yardım için otomobilin yanına geldiğinde yabancı uyruklu 14 kişinin araçtan çıktığını fark etti. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki koyun yaralanırken, 14 kaçak göçmen ise Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere gözaltına alındı. Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.