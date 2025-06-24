Koyun Su Kuyusundan İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Koyun Su Kuyusundan İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir koyun su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri, koyunu kurtararak sahibine teslim etti.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde su kuyusunda mahsur kalan koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Maksut Efendi Mahallesi'ndeki kırsal alanda bir koyunun su kuyusuna düştüğünü görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kuyuya inip koyunu bağlayarak makaralı sistem kurdu.

Ekiplerin çalışmasıyla düştüğü kuyudan çıkarılan koyun, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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