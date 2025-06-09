Koyun, Atık Dökülen Alanda Mahsur Kaldı, İtfaiye Kurtardı

Koyun, Atık Dökülen Alanda Mahsur Kaldı, İtfaiye Kurtardı
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Koyun, Atık Dökülen Alanda Mahsur Kaldı, İtfaiye Kurtardı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, hayvan atıklarının döküldüğü alanda mahsur kalan bir koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Koyunun sahibi, hayvanına kavuşmanın mutluluğuyla teşekkür etti.

Atık dökülen alanda mahsur kalan koyunu itfaiyeciler kurtardı

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde hayvan atıklarının döküldüğü alanda mahsur kalan koyunu itfaiye ekibi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçecik köyünde bir koyunun hayvan atıklarının döküldüğü alanda yarıya kadar gömülü halde mahsur kaldığının ihbar edilmesi üzerine Merzifon İtfaiyesi ekipleri olay yerine sevk edildi. Karanlık alanın el fenerleriyle aydınlatılması sonrasında itfaiye aracından koyuna doğru merdiven uzatıldı. Bir itfaiyeci koyunu tutup yukarı çekmeyi başardı. Hayvanına kavuşan sahibi itfaiye ekibine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Güncel
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