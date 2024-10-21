Koyulhisar Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü ve kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar kar yağışının keyfini çıkardı.
SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Soğuk havanın etkili olduğu Sivas'ta bazı noktalarda sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Kar kalınlığının 5 santimetreye kadar çıktığı bölgelerde vatandaşlar yağan karın keyfini çıkardı. İlçede beyaz örtüyle birlikte güzel görüntüler oluştu.