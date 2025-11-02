Koyulhisar'da Yangın: Yayla Evi Kullanılamaz Hale Geldi
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir yayla evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü ancak ev tamamen kullanılmaz hale geldi.
Koşoluk Yaylası'nda Enver ve Engin Kayalı'ya ait müstakil yayla evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel