Koyulhisar'da Kar Yağışıyla Kış Manzarası
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü. Soğuk havanın etkisiyle sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü ve kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Soğuk havanın etkili olduğu Sivas'ta bazı noktalarda sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Kar kalınlığının 5 santimetreye kadar çıktığı bölgelerde vatandaşlar yağan karın keyfini çıkardı. İlçede beyaz örtüyle birlikte güzel görüntüler oluştu.
Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,