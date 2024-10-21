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Koyulhisar'da Kar Yağışıyla Kış Manzarası

Koyulhisar'da Kar Yağışıyla Kış Manzarası
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü. Soğuk havanın etkisiyle sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü ve kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Soğuk havanın etkili olduğu Sivas'ta bazı noktalarda sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Kar kalınlığının 5 santimetreye kadar çıktığı bölgelerde vatandaşlar yağan karın keyfini çıkardı. İlçede beyaz örtüyle birlikte güzel görüntüler oluştu.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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