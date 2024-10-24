Üye Girişi
Haberler

Koyulhisar'da Erken Yağan Kar Besicileri Mağdur Etti

Koyulhisar'da Erken Yağan Kar Besicileri Mağdur Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde erken yağan kar nedeniyle hayvanlarıyla mahsur kalan besiciler, karla mücadele ekiplerinin yol açmasının ardından köylerine dönebildi.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde erken yağan kar nedeniyle hayvanlarıyla mahsur kalan besiciler, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla geri döndü.

Kentte, hafta başından itibaren soğuk hava dalgasının etkili olmasıyla yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimlerinde yaylaların bulunduğu bölgelerdeki yağışla, yollar, ulaşıma kapandı. İlçede Kurşunlu köyü yakınındaki Şaptaş Yaylası'na hayvan otlatmaya çıkan bazı besiciler, kar ve yolun kapanması nedeniyle mahsur kaldı. Besicilerin yardım istemesi üzerine İl Özel İdare ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmasıyla yol açıldı ve yaylada mahsur kalan besicilerle yaklaşık 70 küçükbaş, köylerine döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Hava Durumu Koyulhisar Güncel Yaşam Sivas Yağan

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı

Öcalan'a yaptığı çağrıyı eleştiren danışmana "Ocak dışısın" dedi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı

İçinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 EKİM NOW TV YAYIN AKIŞI: Bugün NOW TV'de neler var? Hudutsuz Sevda var mı? ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman? Mahinur Özdemir Göktaş sağlık durumu nasıl? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı nerede kaza yaptı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı! Mahinur Özdemir Göktaş yaralandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Ekim canlı döviz kuru! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 24 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'un kaç günlük suyu var? BİM AKTÜEL KATALOĞU 25 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 25 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Mine Sevjin Alçiçek kimdir? Terörist Mine Sevjin Alçiçek öldürüldü mü? (TUSAŞ) CANLI ALTIN KURU | 24 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA: Irak ve Suriye'de kaç terörist etkisiz hale getirildi? Son durum ne? TUSAŞ hangi uçakları üretiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.