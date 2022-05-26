Koyulhisar'da Dumanlıca türbesinin çevresinde mesire alanı oluşturulacak - Haberler

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Dumanlıca (Duman Baba) türbesinin çevresine mesire alanı yapılacak.

Koyulhisar Kaymakamı Resul Yıldırım, Belediye Başkanı Osman Epsileli ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Dumanlıca mevkisinde incelemelerde bulundu.

Epsileli, burada yaptığı açıklamada, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan istişareler sonucunda türbenin çevresinde mesire alanı oluşturulacağını ve bu alanın Koyulhisar Belediyesine teslim edileceğini belirterek, "Tarihi ve manevi değerlere sahip çıkmak, komşuluk ve akrabalık ilişkilerine dikkat etmek hepimizin görevidir." dedi.

Projeyle ilgili detayların vatandaşlarla paylaşılacağını dile getiren Epsileli, "Giresun Orman Bölge Müdürlüğümüz, Koyulhisar ve Mesudiye orman işletme müdürlükleri, Koyulhisar Kaymakamlığımız ile belediyemiz, bozulan alanları düzeltip eksikleri tamamladıktan sonra vatandaşlarımızın ziyaretlerini daha kolay yapmaları sağlanacaktır." diye konuştu.