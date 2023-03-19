Köyü istila eden kargalar bahçe ve tarlalara dadandı

ERZURUM - Erzurum'da Söğütlü mahallesini istila eden kargalar tarımla uğraşan vatandaşları çileden çıkardı. Kargaların mahalleyi istilası dron yardımı ile havadan da görüntülendi.

Aziziye İlçesine bağlı olan Söğütlü mahallesi'nde yaşanan karga istilası tarımla uğraşan vatandaşları zarara uğratıyor. Kavak ağaçlarının yüksek kısımlarına yuva yapan yüzlerce karga köyde bulunan bahçe ve tarlalara ekilen tohumları yiyerek çiftçi vatandaşların ekinlerinin olgunlaşmasını engelliyor. Vatandaşlar ise kargaların hem tarlalardaki tohumları yemesinden hem de yüzlerce karganın çıkarttığı gürültü seslerden rahatsız durumda. Aldıkları birtakım önlemlerinde işe yaramadığı belirten köy sakini Atilla Soylu, "Kavak ağaçlarının kesilip yerine daha anlamlı bodur ve faydalı ağaçlar ekilmesi gerekiyor. Köyümüzde çok fazla karga yoğunluğu var tarlalara ve bahçelere çok zarar veriyorlar. Tohumlarımızı yiyorlar. Seslerinden tüm köy olarak rahatsız durumdayız. Aldığımız bazı önlemlerde işe yaramadı. Bu kargaların burada çoğalmasının nedenleri bu kavak ağaçlarıdır. Dediğim gibi bunların kesilmesi ve daha faydalı ağaçlar ekilmesi gerekiyor" dedi.