KÖYLÜLERİN ULAŞIMI SAĞLADIKLARI KAR TÜNELE ÇIĞ DÜŞTÜ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AĞRI'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl Köyü'nde geçtiğimiz hafta ulaşımın sağlanması için açılan 20 metre uzunluğundaki kar tünele çığ düştü.
ELEŞKİRT, AĞRI (DHA) - AĞRI'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl Köyü'nde geçtiğimiz hafta ulaşımın sağlanması için açılan 20 metre uzunluğundaki kar tünele çığ düştü.
Eleşkirt ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Hayrangöl köyü yoluna 9 Mart günü çığ dıştı. Tonlarca karın biriktiği yolu temizlemekte zorlanan il özel idaresi ekipleri, 10 mart günü 20 metre uzunluğunda 10 metre yüksekliğinde tünel açarak köylülerin ulaşımını sağladı.
Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgeye dün yine çığ düşmesi sonucu kardan tünel kapandı. Ağrı İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle tonlarca karın altında 20 metre uzunluğunda 10 metre yüksekliğinde yeni bir tünel açtı.