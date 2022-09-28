Köylülerin eğitim yuvası: Köy yaşam merkezi Aynı sıralarda yıllar sonra yeniden oturdular Kırıkkale'de kapanan köy okullarının köy yaşam merkezi olarak yeniden faaliyete geçmesinin ardından bazı vatandaşlar, öğrencilik yıllarındaki eğitim gördüğü sınıflarda bu kez kursiyer olarak ders başı yaptı.

Köylülerin eğitim yuvası: Köy yaşam merkezi

Aynı sıralarda yıllar sonra yeniden oturdular

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kapanan köy okullarının köy yaşam merkezi olarak yeniden faaliyete geçmesinin ardından bazı vatandaşlar, öğrencilik yıllarındaki eğitim gördüğü sınıflarda bu kez kursiyer olarak ders başı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı proje sayesinde kapanan köy okulları, 'köy yaşam merkezi' olarak yeniden faaliyete geçti. Kırıkkale'de de hazırlıkları tamamlanan köy yaşam merkezlerinde açılan kurslarla 7'den 70'e herkes eğitim alıyor. Balışeyh ilçesine bağlı Beyobası köyünde yaşayan bazı vatandaşlar, haftanın belirli günlerinde besicilik, dikiş nakış ve el işlemeleri gibi çeşitli kurslar görüyor. Bazı vatandaşlar da öğrencilik yıllarındaki eğitim gördüğü sınıfta, bu kez kursiyer olarak ders dinlemenin mutluluğunu yaşıyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kurslarda 80 saatlik eğitim alan kursiyerlere de sertifika verilecek. 3 ile 6 yaş grubu arasındaki çocuklar ise anasınıfında öğretmenleri tarafından verilen eğitimler sayesinde hem eğleniyor hem de öğreniyor. Bazıları da Köy Yaşam Merkezi'nde bulunan kütüphanede kitap okuyarak vakit geçiriyor.

"Birçok köyümüzde eğitimler hızla devam ediyor"

Köyde yaşayan anne, baba ve çocukların açılan kurslar sayesinde eğitim aldıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, "Köyümüzde bulunan 3-6 yaş grubu çocuklarımızın eğitimine başladık. Arkasından annelerimiz için dikiş nakış kursları, Halk Eğitim Merkezi'nin diğer kurslarına başvuranların eğitimleri devam ediyor. Özellikle besi yetiştiriciliği kursların üzerinde durduk. Talebin en fazla olduğu kurslar bunlardı. Kırıkkale'mizde yaklaşık 21 köyümüzde hızla bu eğitimler devam ediyor. Kapanan köy okulları hemen hemen kalmadı. Birçok köyümüzde eğitimler hızla devam ediyor. Artık köy yaşam merkezlerinde kapanan köy okullarında eğitimlerimiz var" dedi.

Dikiş nakış kursunda eğitim Yasemin Avanoğlu isimli vatandaş, kendileri için önemli bir avantaj sağlandığını belirterek, "Burada dikiş nakış ve el işi yapıyoruz. Bizim için çok güzel bir avantaj oldu. Evimizdeki malzemeleri değerlendiriyoruz. Köyümüze güzel bir katkı oldu teşekkür ediyoruz. Güzel oldu bizim için eğitici oldu. Vakit geçiriyoruz. Dikiyoruz ve öğreniyoruz" diye konuştu.

Besicilik kursu alan Serdar Oflaz da, "80 saatlik Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı büyükbaş besicilik kursundayız. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Bu işi eskiden yapıyorduk ama kurs görüp eğitim alarak daha çok bilinçleniyoruz. Bir tecrübe oluyor, bilmediklerimiz hakkında daha iyi anlıyoruz. Sağ olsun hocamızda anlatıyor. Devletimize, Milli Eğitim Müdürlüğü'müze ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.