Köylüler Tünel Projesi İçin Eylem Yaptı

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Çembuk köyünde, Belen-Antakya tünel projesi için çok sayıda tapulu mülk arazisinin bir sene önce resmi olmayan şekilde kamulaştırıldığını ve ödemelerini almadıklarını söyleyen köylüler, şantiye yolunu kapatarak eylem yaptı.

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Çembuk köyü sakinleri, Belen-Antakya tünel projesi şantiye yolunu kapattı. Proje için çok sayıda tapulu mülk arazisinin kamulaştırıldığını ve ödemelerini almadıklarını söyleyen köylüler, şantiye önüne gelen jandarmaya rağmen eylemlerini sürdürüyor.

Bir senedir muhatap bulamadıklarını, 200 yıllık zeytinliklerinin yok olduğunu belirten köylüler, vali ya da kaymakamın köye gelmesini talep ediyor.

Köy sakini bir vatandaş, "Bugün tam 11 buçuk ay oldu. Kim evrak verdi, kim para ödedi bizlere, kim bizi adam yerine koydu? Bana dediler ki 'suç duyurusunda' bulun. Savcılığa gittik ama oradan da 'suç teşkil etmeyen bir olaya biz müdahil olamayız' dediler. Neden olamıyosunuz, yerimizi gasp ediyorlar" dedi.