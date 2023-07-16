Köylüler Su Tankerleriyle Söndürme Çalışmalarına Destek Veriyor

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde çıkan orman yangınına havadan müdahale sonlandırıldı. Yangına müdahale eden ekiplere köylüler de kendi su tankerleriyle destek veriyor.

KÖYLÜLER SU TANKERLERİYLE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına havadan müdahale 20.30 sıralarında sonlandırıldı. Yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekibin yanı sıra, çevrede oturan köylüler de kendi su tankerleriyle destek veriyor. Söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, -