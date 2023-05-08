Köylüler el birliğiyle uçuruma yuvarlanan ineği böyle kurtardı Elazığ'da otlarken uçuruma yuvarlanan inek, köylüler tarafından kurtarıldı.

Köylüler el birliğiyle uçuruma yuvarlanan ineği böyle kurtardı

ELAZIĞ - Elazığ'da otlarken uçuruma yuvarlanan inek, köylüler tarafından kurtarıldı.

Olay, Palu ilçesi Güllüce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe otlarken uçuruma yuvarlanan inek mahsur kaldı. Durumu gören köylüler el birliği ile ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında inek bulunduğu yerden kurtardı.