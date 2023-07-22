Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Toplantısı Gerçekleşti

Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında gerçekleşen Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi toplantısında, köylerde yaşayan vatandaşların daha etkin, daha verimli hizmet almalarını sağlamaya yönelik devam eden ve yapılacak projeler görüşüldü.