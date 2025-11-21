Haberler

Köye İnmeden Kurt, 5 Koyuna Saldırdı: 3'ü Öldü

Güncelleme:
Kilis'in Tahtalı köyünde bir kurt, 5 koyuna saldırarak 3'ünü öldürdü. Olay, besici Hannan Özçelik'in sabah ağıla girmesiyle ortaya çıktı.

KÖYE İNEN KURT, AĞILDAKİ 5 KOYUNA SALDIRDI; 3'Ü ÖLDÜ

KİLİS'te köye inen kurt, 5 koyuna saldırdı. Koyunlardan 3'ü öldü.

Olay, sabaha karşı Suriye sınırındaki Tahtalı köyünde meydana geldi. Besicilik yapan Hannan Özçelik, sabah ağıla girdiğinde 3 hayvanının öldüğünü, 2 hayvanın yaralı olduğunu gördü. Özçelik, 50 küçükbaşı olduğunu belirterek, "Sabah 05.50'de zeytin hasadına gitmek için kalktım. Köpeklerin havladığını duydum. Gelinim arayarak ağıldan kurt çıktığını söyledi. Geldiğimizde hayvanların 3'ü telef olmuş, 2'si de yaralanmıştı" dedi.

