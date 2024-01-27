Üye Girişi
Haberler

Köye İnen Kurtlar Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir köyde yaşayan bir kişi, köpeklerini kovalayan 3 kurdun evinin önünde görüntülendiğini belirtti. Kurtların saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde köye inen kurtlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Samancı köyünde ikamet eden Yılmaz Tekşen, AA muhabirine, akşam saatlerinde pencereden baktığında 3 kurdun köpekleri kovaladığını gördüğünü söyledi.

Pencereyi açarak bağırdığını belirten Tekşen, "Yoğun kış şartları nedeniyle aç kalan kurtlar evimizin önüne geldi. Köpeklerin sesini duyunca pencereye çıktım ve bağırdım. Sesimi duyan kurtlar kaçtı. Sesleri duymasaydım köpeklerimizi alıp gideceklerdi." dedi.

Kurtların köpeklere saldırması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Hayvanlar Güvenlik Doğa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 28 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Ocak Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kimdir? Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kaç yaşında, nereli? AK Parti Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kimdir? Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kaç yaşında, nereli? AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kimdir? Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kaç yaşında, nereli? AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kimdir? Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kaç yaşında, nereli? AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kimdir? Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kimdir? Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli? AK Parti Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kimdir? Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli? AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kimdir? AK Parti Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kaç yaşında, nereli? AK Parti Urla Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Urla adayı kim? AK Parti Torbalı Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Torbalı adayı kim? AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Selçuk adayı kim? AK Parti Seferihisar Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Seferihisar adayı kim?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title