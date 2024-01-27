Köye İnen Kurtlar Güvenlik Kamerasına Yakalandı
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir köyde yaşayan bir kişi, köpeklerini kovalayan 3 kurdun evinin önünde görüntülendiğini belirtti. Kurtların saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde köye inen kurtlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Samancı köyünde ikamet eden Yılmaz Tekşen, AA muhabirine, akşam saatlerinde pencereden baktığında 3 kurdun köpekleri kovaladığını gördüğünü söyledi.
Pencereyi açarak bağırdığını belirten Tekşen, "Yoğun kış şartları nedeniyle aç kalan kurtlar evimizin önüne geldi. Köpeklerin sesini duyunca pencereye çıktım ve bağırdım. Sesimi duyan kurtlar kaçtı. Sesleri duymasaydım köpeklerimizi alıp gideceklerdi." dedi.
Kurtların köpeklere saldırması güvenlik kamerasına yansıdı.