Köye inen ayıyı otomobille kovaladılar

BURSA (İHA) - Bursa'da köye inen ayıyı gören köylüler otomobille ayıyı ormana kadar kovaladılar.

Gemlik ilçesi, Yeniköy Mahallesi'nde ayıların köye inen köylüler seferberlik ilan etti. Otomobile binen bir grup köylü ayıyı köyün dışına kadar kovaladı. Ayı bir süre köylülerden kaçtıktan sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Bu anlar cep telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

(Hurşit Topal/ İHA)