Köydeki Domuzlar Tarlalara Zarar Veriyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesine sürekli olarak indikleri köyde ekili tarlalara zarar veren domuzlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Köyde yaşatan vatandaşlar domuzların sürekli olarak ürünlerine zarar verdiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Gökçeöz köyünde kırsal alanda aç kalan domuz sürüsü, köyün çevresindeki, bağ bahçe ve tarlalara inerek yiyecek arıyor. Bağ ve bahçelere zarar veren domuz sürüsü vatandaşlar tarafından görüntülendi. Vatandaşları uzaklaştırdığı domuz sürüsü ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

"Sürüler halinde köye geliyorlar"

Ayıların her gün bağ ve bahçelere zarar verdiğini belirten Gökçeöz köyü Muhtarı Mustafa Söylemiş, "Domuz sürüleri köylülerimizi ve muhtarlığımızı adeta canından bezdirdi. Hemen hemen her gece 20-30 adet domuzdan oluşan sürüsü, köyümüzün yakınlarına kadar gelerek bağ ve bahçelerimizdeki ekili ürünlere zarar veriyor. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Her türlü tedbiri alıyoruz, fakat bu hayvanların sonu gelecek gibi değil. Köylü olarak resmen domuzların istilasına uğradık" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU