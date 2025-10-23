Köyde Su Oluklarına Düşen 87 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

KARABÜK'te, köyde, hayvanların su içtiği oluğa düşen Şevket Özdoğan (87), hayatını kaybetti. Özdoğan'ın kalp hastası olduğu bildirildi.

Olay, dün akşam, merkeze bağlı Acıöz köyünde meydana geldi. Şevket Özdoğan, evinin bahçesinde, hayvanların su içtiği oluğa düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılıp, kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Şevket Özdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdoğan'ın kalp hastası olduğu bildirilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,