KÖYDE ÇIKAN YANGINDA, 2 EV VE 3 AHIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

SİVAS'ın Hafik ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 3 ahır, 2 samanlık ve bir garaj kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 17.00 sıralarında Hafik ilçesine bağlı Günyamaç köyünde meydana geldi. Osman Karakaş'a ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü ve yanında bulunan İsa Karagöl'e ait ev, ahır, samanlık ve garaja da sıçradı. Olay yerine sevk edilen Sivas ve Hafik Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de katıldı. Yangında İsa Karagöl ve Osman Karakaş'a ait 2 ev, 3 ahır, 2 samanlık ve garaj kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 4 kişiye ise olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri de hasar tespit çalışması başlattı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel