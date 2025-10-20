Köyde Arıcılık Yaparak Aile Geçimine Destek Oluyor

Hakkari'de arıcılık yapan ağabeyinden etkilenerek şehirden köyüne dönen Zümrüt Pala, devlet desteğiyle aldığı kovanlarla aile mesleğini yapmaya başladı.

Kent merkezine 50 kilometre mesafedeki Pınarca köyüne bağlı Uğurlu mezrasında yaşayan 31 yaşındaki Pala, 1990'lı yıllarda ailesiyle önce Hakkari'ye bir süre sonra da Van'a göç etti.

Uzun süre doğduğu topraklardan uzakta yaşayan Pala, 2015'te Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programını kazandı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra tarımsal faaliyetlere ilgi duyan ve arıcılık yapan ağabeyinin etkisiyle köyüne dönen Pala, ailesinin geçimine ve üretime katkı sağlamak için bu işle uğraşmaya karar verdi.

İki yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan "Uzman Eller Projesi"ne başvuran Pala, verilen destekle 57 kovan alarak arıcılığa başladı.

Ailesinin desteğiyle hem kendini geliştiren hem de kovan sayısını 80'e çıkaran Pala, bitki çeşitliliği açısından zengin olan köyün merasına bıraktığı kovanlardan bu sezon 1 tondan fazla bal elde etti.

"Bir kadın olarak tarımsal üretime katkı sağlamak istedim"

Ürününü kentteki esnafın yanı sıra sipariş üzerine çevre illere satan Pala, AA muhabirine, arıcılık yapan ağabeyinden etkilenerek bu işe ilgi duymaya başladığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının projelerini araştırdığını ve faydalanmak için girişimde bulunduğunu belirten Pala, şunları kaydetti:

"Bingöl Üniversitesinden mezunum. Mezun olduktan sonra köye yerleşmeye karar verdim. Tarım faaliyetlerini takip ettim. Araştırma yaptığım sürede Uzman Eller Projesi'ni gördüm. Bunu değerlendirmek istedim ve başvurdum. Destekten yararlanmaya hak kazandım. 250 bin lira hibe desteği sağlandı. Ondan sonra bal üretimine başladım. 57 kovanla başlamıştım, şu an yaklaşık 80 kovana çıkardım."

Havanın soğumasıyla bal hasadına başladığını ve verimden memnun olduğunu dile getiren Pala, "Bu sene 1 tonu aşkın üretimimiz oldu. Ürettiğimiz balı kentteki esnafa ve çevre illere gönderiyoruz. Bölgemizde bitki çeşitliliği fazla. Bu nedenle balımız da kaliteli oluyor. Balımıza talep fazla. Bir kadın olarak tarımsal üretime katkı sağlamak, insanları doğal ürünlerle buluşturmak istedim. Bu şekilde bal üretimine devam ediyorum. Köyde bal üretiminin dışında aileme sebze ve meyve üretiminde de destek veriyorum. Köy hayatını seviyorum." ifadelerini kullandı.