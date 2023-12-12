Üye Girişi
Haberler

Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 1632 Yaban Keçisi Tespit Edildi

Güncelleme:
Abone Ol

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan envanter çalışmasında, Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 1632 yaban keçisi tespit edildi. Bu alanda birçok önemli yaban hayvanı türü de bulunmaktadır.

Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yapılan envanter çalışmasında 1632 yaban keçisi tespit edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğünce sürdürülebilir av yönetimi kapsamında korunan alanlarda envanter çalışması yürütülüyor.

Bu kapsamda, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'dan 20 araç ve 70 kişinin yer aldığı envanter ekibi oluşturuldu.

Alanda envanter ekibine, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hasan Paşalı, Orman Mühendisi Hakan Körbalta, Ziraat Mühendisi Davut Polat tarafından yaban keçisi, karaca, kızıl geyik ve alageyik türlerine yönelik envanter yöntemleri ve uygulamaları, koruma ve izleme çalışmalarıyla av turizmi konularında eğitim verildi.

Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü ve Muğla Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 70 kişilik envanter ekibi daha sonra doğrudan gözlem yöntemi ve biri termal kameralı 3 dronla gerçekleştirilen çalışma sonucunda, 747 dişi, 334 yavru ve 551 erkek yaban keçisi olmak üzere 1632 yaban keçisi tespit etti.

Sahip olduğu zengin fauna ve florası, eşsiz peyzaj değeriyle korunan önemli alanlardan biri olan Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, 31 bin 374 hektarlık alanı kapsıyor.

Bu alanın barındırdığı en önemli türlerden biri yaban keçisiyken, alanda boz ayı, kurt, karakulak, su samuru, yaban kedisi, alageyik gibi önemli yaban hayvan türleri de bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca koruma altına alınan önemli yaban hayvanı türlerinden biri olan yaban keçileri, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesinde yakın tehdit altında olan türler kategorisinde sınıflandırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tarım ve Orman Bakanlığı Köyceğiz Hayvanlar Çevre Doğa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 12 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 12 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Akif filmi konusu ne, oyucuları kim? Akif filmi nerede, ne zaman çekildi? ABD Kasım ayı enflasyon rakamları! Çekirdek enflasyon ne kadar oldu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 12 Aralık Ankara su kesintisi listesi! Buz Yolu filmi oyuncuları kim? Buz Yolu filmi konusu, oyuncuları ve Buz Yolu özeti! Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta? Bu akşam oynanacak olan ŞL maçları kaçta başlayacak? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! 12 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak? Akaryakıta indirim mi gelecek? SON DAKİKA! Petrol fiyatları 5 ayın en düşük seviyesinde! 13 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title