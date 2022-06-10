Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanındaki yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanındaki yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanındaki yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sazlık alanda çıkan yangınla ilgili 3 kişi yakalandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sazlık alanda çıkan yangınla ilgili 3 kişi yakalandı.

Dalyan Kanalı Köyceğiz Gölü yakınında 8 Haziran'da sazlık alanında çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, hava araçlarının yaklaşık 6 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 hektar sazlık alan zarar gördü.

Dalyan Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan araştırmada yangın bölgesinden iki kapalı kasa kamyonetin bulunduğu belirlendi. Araçların yapılan sorgulamasında ise A.D, C.B. ve D.A'ya ait olduğu belirlenerek soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesinde yangın alanında sazlıkta yetişen kamışları kesip, işleyerek tente, gölgelik, çadır, şemsiye yapımında kullanarak geçimlerini sağladıkları, aralarında bulunan anlaşmazlıktan dolayı sazlıkları yaktıklarını söyledikleri öğrenildi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

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