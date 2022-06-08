Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanındaki yangına havadan müdahale - Haberler

Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanındaki yangına havadan müdahale Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına hava araçlarıyla müdahale ediliyor. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına hava araçlarıyla müdahale ediliyor. Dalyan Kanalı'nın Köyceğiz Gölüne çıkış bölgesindeki sazlık alanında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak 1 helikopter ile müdahale ediliyor. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangına kara araçlarıyla ulaşım sağlanamıyor. Hava araçlarıyla yapılan müdahaleyle yangının söndürülmesi için çaba gösteriliyor. Köyceğiz Gölü, çok sayıda kuş türünün yaşadığı sulak alanlardan biri olarak biliniyor. AA / Durmuş Genç - Güncel Köyceğiz Dalyan Muğla Güncel Haberler

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