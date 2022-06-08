Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanındaki yangına havadan müdahale - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanındaki yangına havadan müdahale

AA - Durmuş Genç - Güncel
 - Güncelleme:
Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanındaki yangına havadan müdahale

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına hava araçlarıyla müdahale ediliyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına hava araçlarıyla müdahale ediliyor.

Dalyan Kanalı'nın Köyceğiz Gölüne çıkış bölgesindeki sazlık alanında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak 1 helikopter ile müdahale ediliyor.

Kontrol altına alınmaya çalışılan yangına kara araçlarıyla ulaşım sağlanamıyor.

Hava araçlarıyla yapılan müdahaleyle yangının söndürülmesi için çaba gösteriliyor.

Köyceğiz Gölü, çok sayıda kuş türünün yaşadığı sulak alanlardan biri olarak biliniyor.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Köyceğiz Dalyan Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title