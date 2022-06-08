Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanındaki yangın havadan müdahaleyle söndürüldü - Haberler

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Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanındaki yangın havadan müdahaleyle söndürüldü

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanındaki yangın havadan müdahaleyle söndürüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, hava araçlarının yaklaşık 6 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, hava araçlarının yaklaşık 6 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Dalyan Kanalı Köyceğiz Gölü yakınındaki sazlık alanında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak 1 helikopter ile müdahale edildi.

Kara araçlarıyla ulaşım sağlanamadığı yangın, hava araçlarının yaklaşık 6 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 hektar sazlık alan zarar gördü.

Köyceğiz Gölü, çok sayıda kuş türünün yaşadığı sulak alanlardan biri olarak biliniyor.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Köyceğiz Dalyan Muğla Güncel Haberler

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