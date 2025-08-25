Köyceğiz'de Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: 2 Tutuklama

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Karaçam Mahallesi'nde düzenlenen uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ö. ve A.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İl Jandarma Komutanlığınca, dün Karaçam Mahallesi'nde yasa dışı ekim yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, A.Ö'ye ait ev ve serada 5 bin 126 kök kenevir, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tarihi eser niteliğinde obje, 122 fişek ele geçirilmişti. Operasyonda A.Ö, B.Ö. ve A.Ö. gözaltına alınmıştı.