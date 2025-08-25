Köyceğiz'de Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: 2 Tutuklama

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonda 5 bin 126 kök kenevir, uyuşturucu maddeler, ruhsatsız av tüfekleri ve tarihi eser niteliğindeki objeler ele geçirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Karaçam Mahallesi'nde düzenlenen uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ö. ve A.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, dün Karaçam Mahallesi'nde yasa dışı ekim yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, A.Ö'ye ait ev ve serada 5 bin 126 kök kenevir, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tarihi eser niteliğinde obje, 122 fişek ele geçirilmişti. Operasyonda A.Ö, B.Ö. ve A.Ö. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
