Köyceğiz'de Uyuşturucu ve Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen operasyonda yasadışı ekim yapılan alanda 5 bin 126 kök kenevir ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, ilçede Karaçam Mahallesi'nde yasadışı ekim yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürütüldü.

Operasyon düzenleyen ekipler A.Ö.'ye ait ev ve serada yaptıkları aramada 5 bin 126 kök kenevir, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tarihi eser niteliğinde obje, 122 fişek ele geçirdi.

Operasyonda A.Ö, B.Ö. ve A.Ö. yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
