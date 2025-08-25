Köyceğiz'de Uyuşturucu Operasyonu: Çift Tutuklandı

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde 5 bin 126 kök Hint keneviri ile 25 kilogram kubar esrar ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan evli çift tutuklandı, oğulları adli kontrol ile serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köyceğiz'in Karaçam Mahallesi'nde yaşayan Alptekin Ö.'nün (56) piyasaya uyuşturucu madde süreceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 22 Ağustos'ta şüphelinin evinde ve serasında arama yapıldı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda; 5 bin 126 kök Hint keneviri, 25 kilogram kubar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tarihi eser niteliği bulunan obje, 1 adet G3 mermisi, 2 cep telefonu, 122 av fişeği kapsülü ve 1,5 kilogram barut ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alptekin Ö. (56), eşi Adile Ö. (52) tutuklandı, çocukları B.Ö. (33) adli kontrolle serbest bırakıldı.