Köyceğiz'de Teknede Sıkışan 6 Kişi Kurtarıldı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde dümen arızası nedeniyle sürüklenen bir teknedeki 6 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılarak Fethiye Limanı'na güvenle götürüldü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 6 kişinin bulunduğu 16 metre boyundaki teknenin Ekincik Koyu önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, 6 kişiyi kurtardı ve tekneyi KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedekleyerek Fethiye Limanı'na yanaştırdı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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