Köyceğiz'de Teknede Sıkışan 6 Kişi Kurtarıldı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde dümen arızası nedeniyle sürüklenen bir teknedeki 6 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılarak Fethiye Limanı'na güvenle götürüldü.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 6 kişinin bulunduğu 16 metre boyundaki teknenin Ekincik Koyu önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, 6 kişiyi kurtardı ve tekneyi KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedekleyerek Fethiye Limanı'na yanaştırdı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel