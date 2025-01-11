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Köyceğiz'de Polisi Taklit Eden 4 Şüpheli Tutuklandı

Köyceğiz'de Polisi Taklit Eden 4 Şüpheli Tutuklandı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan 4 kişi, 'yağma ve gasp' suçundan tutuklandı. İki şüpheli, bir vatandaşın evine giderek altın ve paralarını isteyip tehdit etti. Emniyet çalışmaları sonucu şüpheliler yakalandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp "yağma ve gasp" suçunu işledikleri iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden bir kişi, ikametine gelen 2 kişinin kendilerini istihbaratçı polis olarak tanıtıp evde bulunan altın ve paraları istediğini, evde arama yapıp tehdit yoluyla nakit para ve ziynet eşyalarını aldıklarını belirterek şikayette bulundu.

İhbar üzerine çalışma yürüten Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi belirledi.

Şüphelilerden 3'ü Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ilçede gözaltına alınırken 1 şüpheli ise yapılan çalışmalar sonucunda Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin girişinde yakalandı.

"Yağma ve gasp" suçuna ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamca tutuklandı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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