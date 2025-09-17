Köyceğiz'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahele
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Karaseç mevkisinde çıkan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karaseç mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel