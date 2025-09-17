Köyceğiz'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Karaseç mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Yangına 2 uçak ve 5 helikopterle havadan, 10 arazöz, su ikmal aracı ve 50 orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.