Köyceğiz'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını, 2,5 saat içinde kontrol altına alındı. Yangın, 5 uçak, 2 helikopter ve 10 arazöz ile müdahale edilerek söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Köyceğiz ilçesinde saat 09.30 sıralarında çıkan orman yangını, 5 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz ve 50 personelle havadan ve karadan müdahaleyle saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. 2 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel