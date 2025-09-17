Köyceğiz'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Köyceğiz ilçesinde saat 09.30 sıralarında çıkan orman yangını, 5 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz ve 50 personelle havadan ve karadan müdahaleyle saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. 2 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,