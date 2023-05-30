Köyceğiz'de kadın cinayeti şüphelisi yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 41 yaşındaki Hasret Çakır isimli kadının öldürülmesi ile ilgili M.B. isimli şüpheli yakalandı. Olayın ardından soruşturma başlatan JASAT ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin av tüfeği ile gerçekleştirdiği cinayeti tespit etti. Şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 41 yaşındaki Hasret Çakır isimli kadının öldürülmesi ile ilgili M.B. isimli şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz Yangı Mahallesinde Hasret Çakır isimli kadın silahla öldürüldü. Olay sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada, çok sayıda KAFES/KEP, PTS ve kamera kayıtları incelendi. Yapılan incelene sonucu olayı M,B. (48) isimli şahsın 48 UK 247 plakalı araçla gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli dün gece saat 04: 00 sıralarında olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin alınan ilk ifadesinde Hasret Çakır'ı av tüfeği ile kendisinin öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilirken, işlemlerinin ardından Köyceğiz adliyesine sevk edildi. - MUĞLA