Köyceğiz'de İmar Yolsuzluğu Operasyonu: 2 Gözaltı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahte yapı kullanım belgesi düzenledikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, belediye çalışanlarının imar yolsuzluğu ihbarıyla başladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2 kişi daha sahte yapı kullanım belgesi düzenleyerek maddi kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının, bazı belediye çalışanlarının, Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ö.Ö'nün "imar yolsuzluğu" yaptığı iddiasıyla CİMER'e ihbarının ardından başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Ö.Ö'nün verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturma genişletilerek Metin Y. İstanbul'da, oğlu Melikcan Y. de Köyceğiz'de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yakınlarının İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel
