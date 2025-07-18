Köyceğiz'de Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda "nitelikli dolandırıcılık", "hırsızlık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması" gibi suçları işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda aralarında bir kooperatif başkanı ve oğullarının da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdürdüğü öğrenildi.