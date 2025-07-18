Köyceğiz'de Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması gibi suçlarla ilgili 10 şüpheli, aralarında bir kooperatif başkanının da bulunduğu bir grup, gözaltına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda "nitelikli dolandırıcılık", "hırsızlık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması" gibi suçları işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda aralarında bir kooperatif başkanı ve oğullarının da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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