Köyceğiz'de çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.
Otmanlar Mahallesi Serkiz mevkisindeki ormanlık alanda 3 farklı noktada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havanın aydınlanmasıyla 3 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz, 1 dozer, 3 su tankeri, itfaiye ekipleri ve halk da destek verdi.
Kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılan yangında 3 hektar ormanlık alan kül oldu.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel