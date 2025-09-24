Haberler

Köyceğiz'de Annesini Vuran Oğul Gözaltına Alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, tartıştığı annesine av tüfeğiyle ateş eden 22 yaşındaki Soner S., sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından gözaltına alındı. Annesi Durgül S. olay yerinde hayatını kaybetti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tartıştığı annesini av tüfeğiyle öldüren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Köyceğiz Mahallesi'nde Durgül S. (61) ile oğlu Soner S. (22) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Soner S. annesine av tüfeğiyle ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Durgül S. olay yerinde hayatını kaybetti.

Soner S. jandarma ekiplerince av tüfeğiyle birlikte gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
500
