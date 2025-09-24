Köyceğiz'de Annesini Vuran Oğul Gözaltına Alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tartıştığı annesini av tüfeğiyle öldüren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Köyceğiz Mahallesi'nde Durgül S. (61) ile oğlu Soner S. (22) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Soner S. annesine av tüfeğiyle ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Durgül S. olay yerinde hayatını kaybetti.

Soner S. jandarma ekiplerince av tüfeğiyle birlikte gözaltına alındı.