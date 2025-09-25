Haberler

Köyceğiz'de Anne-Oğul Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, annesiyle tartışan Soner S. av tüfeğiyle annesi Durgül S.'yi öldürdü. Şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, tartıştığı annesini av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı.

Köyceğiz Mahallesi'nde tartıştığı annesi Durgül S'yi (61) av tüfeği ile öldüren Soner S'nin (22) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Dün akşam Köyceğiz Mahallesi'nde, Durgül S. (61) ile oğlu Soner S. (22) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Soner S, annesini av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
