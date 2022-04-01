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18 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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18 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 18 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı.

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 18 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla il Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Ekincik Mahallesi'nde A.T.C. isimli şahsın organizatörlüğünü yaptığı, ülkemize yasadışı yollardan giren 18 düzensiz göçmen sevk edildikleri araç ile birlikte suçüstü yakalandı. Olay yerinde ve araçlarda yapılan aramada; 1adet lastik bot, 1 adet deniz motoru, 1 adet şişirme pompası, 1 adet mekanik yakıt ikmal pompası, 8 adet ahşap tahta ve 2 adet 65 lt. benzin bidonu ele geçirildi. Suçüstü yakalanan organizatör A.T.C. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 18 düzensiz göçmen işlemlerin ardından Ula Geri Gönderim Merkezine gönderildi.

(Bekir Tosun - Osman Acar/ İHA)

18 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı

18 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı

18 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Köyceğiz, Jandarma, Tragger, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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