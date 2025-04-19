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Köyceğiz Çocuk Kitapları Kültür ve Sanat Festivali'nde Kostüm Yarışması Yapıldı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen 'Köyceğiz Çocuk Kitapları Kültür ve Sanat Festivali' kapsamında, 'Masal Kahramanları kostüm' yarışması gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan çocuklara ödüller verildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl ilki yapılan "Köyceğiz Çocuk Kitapları Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında kostüm yarışması düzenlendi.

Köyceğiz Belediyesince bu yıl ilki yapılan festivalde "Masal Kahramanları kostüm" yarışması gerçekleştirildi.

Anne-babaları ya da danışman eşliğinde yarışmaya katılan miniklerden dereceye girenlere ödülleri verildi.

Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, yaptığı açıklamada, kitap okumayı teşvik etmek ve kültürel birikimi zenginleştirmek amacıyla yaptıkları festivalde çocukların kostüm yarışmasının eğlenceli geçtiğini bildirdi.

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Kaynak: AA / Özgürer Deniz Kundakçı - Güncel
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